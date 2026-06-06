Сергей Разумовский

Международный союз велосипедистов изменил подход к ограничениям, введенным против России и Беларуси после начала полномасштабного вторжения в Украину. Если с марта 2022 года представители обоих стран не могли участвовать в стартах под эгидой UCI, то впоследствии санкционный режим начали постепенно смягчать. Первый шаг сделали в мае 2023-го, когда российским и белорусским спортсменам разрешили выступать только в нейтральном статусе.

В июне 2026 года UCI полностью вернул Беларусь в международный велоспорт. Это решение касается не только спортсменов, но и команд и официальных лиц. Белорусские велосипедисты снова получили право выступать под национальным флагом на международных турнирах, включая чемпионаты и Кубки мира. В руководящем органе UCI объяснили, что учли обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета по отмене спортивных ограничений для Беларуси.

Для российских велосипедистов правила также стали мягче. Они больше не обязаны отдельно подавать заявку на статус индивидуального нейтрального атлета, однако запрет на государственную символику РФ остается в силе. Кроме того, россиян в нейтральном статусе допустили до командных дисциплин, где участие нескольких спортсменов является обязательным.

После изменения позиции МОК представителей России и Беларуси уже допустили под собственными флагами в ряде видов спорта, в частности в борьбе, самбо, дзюдо, тхэквондо, муай-тай, фехтовании и спортивной гимнастике. На юношеском уровне ограничения для россиян также сняли в шахматах, фехтовании и волейболе.

Ранее EBU продлил санкции против боксеров из России и Беларуси.