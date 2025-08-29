Олег Гончар

Во время 5-го этапа Вуэльты, когда была командная гонка с раздельным стартом в Фигерасе (Испания), группа пропалестинских протестующих прервала соревнование, сообщает Teledeporte.

Протестующие выбежали на трассу с плакатами в поддержку Палестины, задержав движение израильской команды Israel Premier Tech, что вызвало опасную ситуацию.

Israel Premier Tech осудила действия протестующих, назвав их угрожающими для велосипедистов, персонала и самих демонстрантов, и анонсировала подачу официальной жалобы. Судьи решили компенсировать команде 15 секунд потерянного времени, что позволило ей подняться с 19-го на 14-е место в общем зачете.

Напомним, ранее боец Шон Стрикленд призывал отправить чемпиона UFC обратно в Палестину.