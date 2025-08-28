Павел Василенко

Сегодня в Монако провели жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. 36 команд из четырех разных корзин узнали, с кем проведут восемь матчей этой стадии.

Отметим, что впервые за 20 лет на основном этапе ЛЧ нет ни одной команды из Украины.

Предлагаем ознакомиться с результатами жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов для украинских игроков – Илья Забарный (ПСЖ), Александр Зинченко (Арсенал), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос), Анатолий Трубин (Бенфика) и Алексей Кащук (Карабах).