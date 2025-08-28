Жеребьёвка Лиги чемпионов: с кем сыграют команды Забарного, Лунина, Зинченко, Трубина, Яремчука и Кащука
Украина не имеет ни одного представителя в престижном турнире
Сегодня в Монако провели жеребьевку основного этапа Лиги чемпионов УЕФА. 36 команд из четырех разных корзин узнали, с кем проведут восемь матчей этой стадии.
Отметим, что впервые за 20 лет на основном этапе ЛЧ нет ни одной команды из Украины.
Предлагаем ознакомиться с результатами жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов для украинских игроков – Илья Забарный (ПСЖ), Александр Зинченко (Арсенал), Андрей Лунин (Реал), Роман Яремчук (Олимпиакос), Анатолий Трубин (Бенфика) и Алексей Кащук (Карабах).
- Матчи 1-го тура: 16-18 сентября.
- Матчи 2-го тура: 30 и 1 октября.
- Матчи 3-го тура: 21 и 22 октября.
- Матчи 4-го тура: 4 и 5 ноября.
- Матчи 5-го тура: 25 и 26 ноября.
- Матчи 6-го тура: 9 и 10 декабря.
- Матчи 7-го тура: 20 и 21 января.
- Матчи 8-го тура: 28 января.
- Жеребьевка пар плей-офф: 30 января.
- Матчи плей-офф: 17, 18 и 24, 25 февраля.
- Жеребьевка пар плей-офф: 27 февраля.
- 1/8 финала: 10, 11 и 17, 18 марта.
- Четвертьфиналы: 7, 8 и 14, 15 апреля.
- Полуфиналы: 28, 29 апреля и 5, 6 мая.
- Финал: 30 мая (Будапешт).
