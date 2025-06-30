Сборная Украины по фехтованию триумфально завершила Чемпионат Европы-2025, проходивший с 14 по 19 июня в итальянском городе Генуя. Украинские спортсмены вошли в тройку сильнейших, завоевав в итоге три медали — две золотые и одну серебряную.

В состав национальной сборной вошли 26 фехтовальщиков, среди которых шесть дебютантов и девять опытных медалистов предыдущих континентальных первенств. Особенно отличились команда шпажисток и Роман Свичкарь, которые принесли Украине награды высшей пробы. Алина Комащук завоевала серебро.

Фото: ФХУ, Роман Свичкар

Первым на чемпионате засиял 32-летний харьковчанин Роман Свичкарь, который открыл медальный зачёт для Украины. В финале он уверенно победил итальянца Маттео Галласи. Триумф Свичкаря стал историческим, так как это первое за долгое время личное золото Украины в мужской шпаге. Предыдущим чемпионом был Виталий Агеев, который завоевал высшую награду в далеком 1994 году.

Также чрезвычайно высокий уровень продемонстрировала Алина Комащук. 32-летняя спортсменка из Одессы дополнила свою впечатляющую коллекцию командных наград первой индивидуальной медалью ЧЕ. Она уверенно преодолевала соперниц на пути к финалу, но в последнем поединке уступила действующей чемпионке Европы в команде — француженке Саре Нутча.

Фото: ФХУ, Елена Кривицкая, Влада Харьков, Инна Бровко и Анна Максименко

Золотым финальным аккордом для Украины стала победа женской команды шпажисток в составе Елены Кривицкой, Влады Харьковой, Инны Бровко и дебютантки Анны Максименко. В финале девушки победили сборную Швейцарии и получили высшую награду.

Ранее украинские фехтовальщики завоёвывали больше одной золотой медали на Чемпионате Европы лишь раз — в 2009 году в Пловдиве. Тогда главной триумфаторшей стала Ольга Харлан, которая завоевала золото в личном первенстве и повторила успех в команде вместе с Ольгой Жовнир, Еленой Хомровой и Галиной Пундик.



«Искренне поздравляю наших спортсменов! Это достижение — историческое событие и огромный вклад в развитие украинского спорта», — прокомментировал успехи украинских фехтовальщиков основатель FAVBET Андрей Матюха.



Напомним, что нынешний чемпионат стал первым большим стартом под эгидой генерального партнёра сборной Украины — компании FAVBET. Соглашение о сотрудничестве с Федерацией фехтования Украины заключено на сезон 2024/2025.

«Мы гордимся, что в сотрудничестве FAVBET с Федерацией фехтования Украины мы видим такие результаты. Высокие награды, которыми отмечены наши спортсмены, — доказательство того, что украинское фехтование имеет мощный потенциал. Наша цель — создавать условия, в которых талантливые фехтовальщики смогут развиваться, расти и уверенно представлять страну в мире. Уверены, что впереди ещё много побед». — подчеркнул Head of Sport Marketing компании FAVBET Денис Якимов.