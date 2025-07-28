Грузинская полиция во время чемпионата вывела с арены протестующих с флагами Грузии и Украины
Они громко выкрикивали лозунги против русских
около 8 часов назад
Грузинская полиция заставила трех протестующих с флагами Грузии и Украины покинуть территорию арены, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Об этом сообщает российское пропагандистское издание Матч ТВ.
Во время соревнований россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой протестующие начали громко выкрикивать «разные лозунги, направленные, в частности, против россиян».
Охрана объекта и грузинская полиция оперативно задержали фанатов и силой вывели их на улицу.
Ранее активисты в 4.00 начали запускать фейерверки рядом с отелем, где проживает сборная России по фехтованию, а затем возле Олимпийского дворца спорта в Тбилиси прошла акция протеста.
Напомним, Международная федерация фехтования допустила к турниру нейтральных спортсменок, среди которых фехтовальщицы, связанные с российской армией.
Ранее Алина Комащук принесла Украине третью медаль на чемпионате мира по фехтованию.
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