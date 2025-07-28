Владимир Кириченко

Грузинская полиция заставила трех протестующих с флагами Грузии и Украины покинуть территорию арены, где проходит чемпионат мира по фехтованию. Об этом сообщает российское пропагандистское издание Матч ТВ.

Во время соревнований россиянок Яны Егорян и Александры Михайловой протестующие начали громко выкрикивать «разные лозунги, направленные, в частности, против россиян».

Охрана объекта и грузинская полиция оперативно задержали фанатов и силой вывели их на улицу.

Ранее активисты в 4.00 начали запускать фейерверки рядом с отелем, где проживает сборная России по фехтованию, а затем возле Олимпийского дворца спорта в Тбилиси прошла акция протеста.

Напомним, Международная федерация фехтования допустила к турниру нейтральных спортсменок, среди которых фехтовальщицы, связанные с российской армией.

Ранее Алина Комащук принесла Украине третью медаль на чемпионате мира по фехтованию.