Украинские шпажистки во второй раз подряд завершили чемпионат Европы с медалью
Награду какого уровня завоевали отечественные спортсменки?
11 минут назадПодписаться в
Женская сборная Украины по шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы-2026 по фехтованию. Награду для команды завоевали Елена Кривицкая, Яна Шемякина, Инна Бровко и Анна Максименко.
Эта медаль стала уже пятой для Украины на континентальном первенстве. Украинские шпажистки смогли подняться на пьедестал после напряженного бронзового поединка против Италии, которая является олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.
Перед матчем за третье место команда под руководством старшего тренера Богдана Никишина выступала в полуфинале против Франции. Француженки, которые были хозяйками турнира и действующими чемпионками мира, оказались сильнее и победили украинок со счетом 45:33. После этого поражения сборная Украины получила шанс продолжить борьбу за медаль во встрече за бронзу.
Поединок против Италии вышел чрезвычайно драматическим. Украинская команда имела преимущество в шесть уколов, однако соперницы смогли отыграть отставание и перевести противостояние в напряженную концовку. Судьбу бронзовой награды пришлось решать в дополнительную минуту.
Ключевой момент наступил на приоритете, когда Анна Максименко нанесла решающий укол. Именно это действие принесло Украине победу со счетом 29:28 и позволило команде завершить турнир с бронзовыми медалями.
Для украинских шпажисток это вторая подряд награда чемпионата Европы в командном первенстве. В прошлом году женская сборная Украины по шпаге стала чемпионкой Европы, а в этот раз смогла вновь удержаться среди призеров континентального первенства.
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