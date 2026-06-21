Сергей Разумовский

Женская сборная Украины по шпаге завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы-2026 по фехтованию. Награду для команды завоевали Елена Кривицкая, Яна Шемякина, Инна Бровко и Анна Максименко.

Эта медаль стала уже пятой для Украины на континентальном первенстве. Украинские шпажистки смогли подняться на пьедестал после напряженного бронзового поединка против Италии, которая является олимпийской чемпионкой в этой дисциплине.

Перед матчем за третье место команда под руководством старшего тренера Богдана Никишина выступала в полуфинале против Франции. Француженки, которые были хозяйками турнира и действующими чемпионками мира, оказались сильнее и победили украинок со счетом 45:33. После этого поражения сборная Украины получила шанс продолжить борьбу за медаль во встрече за бронзу.

Поединок против Италии вышел чрезвычайно драматическим. Украинская команда имела преимущество в шесть уколов, однако соперницы смогли отыграть отставание и перевести противостояние в напряженную концовку. Судьбу бронзовой награды пришлось решать в дополнительную минуту.

Ключевой момент наступил на приоритете, когда Анна Максименко нанесла решающий укол. Именно это действие принесло Украине победу со счетом 29:28 и позволило команде завершить турнир с бронзовыми медалями.

Для украинских шпажисток это вторая подряд награда чемпионата Европы в командном первенстве. В прошлом году женская сборная Украины по шпаге стала чемпионкой Европы, а в этот раз смогла вновь удержаться среди призеров континентального первенства.

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