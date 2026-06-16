В мире стало одной Харлан больше. 6-кратная олимпийская призёрка родила дочь.
Как назвали новорождённого ребёнка?
около 2 часов назадПодписаться в
Ольга Харлан сообщила о рождении ребёнка. Шестикратная олимпийская призерка и одна из самых успешных спортсменок в истории Украины опубликовала пост в социальных сетях после появления на свет дочери.
Девочку назвали Арианной. Для Харлан это особое событие, ведь ранее украинская фехтовальщица взяла паузу в спортивной карьере из-за беременности, но о завершении выступлений официально не объявляла.
Отцом ребёнка является итальянский саблист Луиджи Самеле. Он также имеет значительные достижения в фехтовании и является многократным призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.
Харлан и Самеле познакомились благодаря фехтованию. Спортсмены уже многие годы находятся в отношениях и неоднократно поддерживали друг друга во время важных стартов.
Ольга Харлан остаётся самой титулованной украинской спортсменкой по количеству олимпийских наград. В её активе шесть медалей Олимпийских игр, среди которых два золота, серебро и три бронзы.
Олимпийские награды Ольги Харлан
Пекин-2008 — золото в командном первенстве
Лондон-2012 — бронза в индивидуальном первенстве
Рио-де-Жанейро-2016 — серебро в командном первенстве
Рио-де-Жанейро-2016 — бронза в индивидуальном первенстве
Париж-2024 — золото в командном первенстве
Париж-2024 — бронза в индивидуальном первенстве
Благодаря своим результатам Харлан давно имеет статус легенды украинского спорта. Её успехи на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы сделали саблистку одной из главных фигур в истории украинского фехтования.
Ранее Федерация фехтования Украины осудила возвращение россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.
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