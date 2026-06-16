Сергей Разумовский

Ольга Харлан сообщила о рождении ребёнка. Шестикратная олимпийская призерка и одна из самых успешных спортсменок в истории Украины опубликовала пост в социальных сетях после появления на свет дочери.

Девочку назвали Арианной. Для Харлан это особое событие, ведь ранее украинская фехтовальщица взяла паузу в спортивной карьере из-за беременности, но о завершении выступлений официально не объявляла.

Отцом ребёнка является итальянский саблист Луиджи Самеле. Он также имеет значительные достижения в фехтовании и является многократным призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы.

Харлан и Самеле познакомились благодаря фехтованию. Спортсмены уже многие годы находятся в отношениях и неоднократно поддерживали друг друга во время важных стартов.

Ольга Харлан остаётся самой титулованной украинской спортсменкой по количеству олимпийских наград. В её активе шесть медалей Олимпийских игр, среди которых два золота, серебро и три бронзы.

Олимпийские награды Ольги Харлан

Пекин-2008 — золото в командном первенстве

Лондон-2012 — бронза в индивидуальном первенстве

Рио-де-Жанейро-2016 — серебро в командном первенстве

Рио-де-Жанейро-2016 — бронза в индивидуальном первенстве

Париж-2024 — золото в командном первенстве

Париж-2024 — бронза в индивидуальном первенстве

Благодаря своим результатам Харлан давно имеет статус легенды украинского спорта. Её успехи на Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы сделали саблистку одной из главных фигур в истории украинского фехтования.

Ранее Федерация фехтования Украины осудила возвращение россиян и белорусов к соревнованиям под национальными флагами.