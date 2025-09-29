Олег Гончар

37-летний одессит Андрей Ягодка завоевал первую в карьере медаль серии Satellite FIE.

28 сентября в Генте (Бельгия) состоялся турнир серии Satellite FIE «Memorial Ignace Corteyn», где украинский саблист Андрей Ягодка завоевал серебряную медаль.

37-летний одессит выиграл все бои в групповом раунде, получив седьмой номер посева в олимпийке. Далее он победил итальянца Давиде Маннуччи (8:2), немца Эрика Симона Зефельда (15:9), турка Керема Чаглаяна (15:4), француза Мартина Тома (15:13) и Леона Кузьмина (15:11) из Германии.

В финале Ягодка в напряженной борьбе уступил Мусе Аймуратову из Узбекистана (12:15).

Для Ягодки эта медаль стала первой на турнирах серии Satellite FIE.

