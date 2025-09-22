Олег Гончар

Украинская рапиристка Алина Полозюк стала победительницей турнира серии Satellite FIE 2025/26 в Тимишоаре, Румыния, сообщила пресс-служба НФФУ.

В четвертьфинале Полозюк победила итальянку Элизабетту Бьянкин (15:11), в полуфинале украинку Катарину Буденко (15:13), а в финале одержала победу над Дарьей Миронюк (15:13).

Дарья Миронюк завоевала серебряную медаль, проиграв только в финале. На пути к нему она обыграла итальянку Алессандру Таволу (15:4) и шведку Мириам Шрайбер (15:8).

Катарина Буденко разделила бронзу со шведкой Шрайбер.

Заметим, что из 90 фехтовальщиков из 18 стран в турнире приняли участие 14 представителей Украины.

Satellite FIE 2025/26. Мемориал Тудора Петруса, Тимишоара. Женщины

1. Алина Полозюк (Украина)

2. Дарья Миронюк (Украина)

3. Мириам Шрайбер (Швеция)

3. Катарина Буденко (Украина)

…

10. Валентина Дерменжи (Украина)

11. Анна Тараненко (Украина)

14. Милана Степовик (Украина)

15. Светлана Сопит (Украина)

18. Аглая Борисова (Украина)

