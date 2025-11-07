Олег Гончар

Украинский фигурист Кирилл Марсак завоевал серебряную медаль на международном турнире Volvo Open Cup, который прошел в латвийской Риге. Это первая награда для Украины в новом сезоне международных стартов по фигурному катанию.

Для Марсака это «серебро» имеет особое значение — ровно год назад он триумфировал на этом же турнире, став победителем 53-го розыгрыша Volvo Open Cup. В этом году спортсмен снова подтвердил высокий уровень подготовки и стабильность выступлений.

Кроме Марсака, в соревнованиях приняли участие еще двое украинцев. Иван Шмуратко продемонстрировал свой лучший результат в текущем сезоне, заняв четвертое место, тогда как Сергей Соколов завершил турнир на девятой позиции.

