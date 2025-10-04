Пидгайна и Коваль выиграли этап юниорской серии Гран-при в Польше
Второе место на Solidarity Cup 2025 заняли канадцы, третье – итальянцы
24 минуты назад
Украинские танцоры на льду Ирина Подгайная и Артем Коваль завоевали золотую медаль на шестом этапе юниорского Гран-при – Solidarity Cup 2025.
На соревнованиях в Гданьске они набрали 164,13 балла. Это уже четвертая победа украинской пары на уровне юниорских Гран-при, что стало абсолютным рекордом для Украины.
Второе место заняли канадцы Лейла Вейон и Александр Брэндис (161,44), третье – итальянцы Арианна Сольдати и Николас Тальябу (144,18).
Украина впервые в истории не смогла получить лицензию на Олимпиаду в танцах на льду.