Олег Гончар

Украинская пара фигуристов София Голиченко и Артем Даренский не получили лицензию на зимние Олимпийские игры-2026 на лицензионном турнире в Пекине, сообщает Суспильне.

Лидеры сборной Украины в спортивных парах заняли пятое место с результатом 169.41 балла, уступив Китаю (191.52), Армении (186.84) и Японии (178.66).

В короткой программе дуэт набрал 57.17 балла, заняв шестое место из 11 пар, отстав от проходного третьего места на 6.78 балла. В произвольной программе Голиченко и Даренский улучшили результат — 112.24 балла и четвертое место, опередив американцев Одри Син и Балажа Надя, но этого не хватило для лицензии.

Отметим, что это третья подряд Олимпиада без Украины в спортивных парах — в последний раз Юлия Лаврентьева и Юрий Рудик выступали в 2014 году и заняли 20-е место.