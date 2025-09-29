Олег Гончар

Украинская фигуристка Анастасия Гожва сообщила, что один из прилетов во время ночной атаки на Киев 28 сентября произошел в пяти минутах ходьбы от ее дома. Об этом она написала в соцсетях.

«Я очень благодарна каждому, кто сегодня написал и спросил, в порядке ли я. Действительно, сегодня был самый близкий прилет ракеты рядом с моим домом — всего 5 минут ходьбы отделяет меня от места разрушения». Анастасия Гожва

Спортсменка добавила, что с ней все в порядке, и выразила облегчение, что люди, чьи дома пострадали, также избежали непоправимого. Фигуристка подчеркнула, что ценит свою жизнь и благодарна за поддержку.

Во время атаки Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, что стало одним из самых масштабных обстрелов в сентябре.

