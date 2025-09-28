Олег Гончар

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал ночной массированный обстрел Украины российскими силами.

«Е****ая русня. Соболезнования семьям погибших... Сил и выдержки нашим спасателям МЧС и медикам». Олег Верняев

По данным ГСЧС, в результате атаки известно о четырех погибших в Киеве и как минимум 40 раненых по всей Украине. Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет.

Обстрел стал одним из самых масштабных в сентябре 2025 года.