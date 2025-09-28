Верняев отреагировал на ночной обстрел Украины
Олимпийский чемпион выразил соболезнования жертвам
около 17 часов назад
Олег Верняев
Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев прокомментировал ночной массированный обстрел Украины российскими силами.
«Е****ая русня. Соболезнования семьям погибших... Сил и выдержки нашим спасателям МЧС и медикам».
По данным ГСЧС, в результате атаки известно о четырех погибших в Киеве и как минимум 40 раненых по всей Украине. Россия применила почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет.
Обстрел стал одним из самых масштабных в сентябре 2025 года.