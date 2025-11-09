Олег Гончар

Две украинские пары завоевали награды в танцах на льду на престижном международном турнире по фигурному катанию в Болгарии.

В соревнованиях среди юниоров Ирина Подгайная и Артем Коваль завоевали золотые медали, выиграв ритмический и произвольный танцы. Украинский дуэт набрал 162,92 балла.

Среди взрослых Зои Ларсон и Андрей Капран стали вице-чемпионами. Они заняли третье место в ритмическом танце, но победили в произвольном, завершив турнир с суммой 174,57 балла. До итальянского дуэта Манни – Ретлисбергер, который выиграл золото, украинско-американская пара отстала лишь на 6,82 балла.

Результаты в произвольном танце и по сумме баллов стали лучшими в карьере для Ларсон и Капрана.

Напоминаем, Марсак принес Украине первую медаль международного сезона.