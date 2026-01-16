Олег Гончар

Французскую олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Габриэлу Пападакис отстранили от работы экспертом на NBC во время Олимпиады-2026, передает Sportico.

Решение телеканала связано с выходом мемуаров Пападакис, в которых она обвинила своего бывшего партнера Гийома Сизерона в контроле и чрезмерной требовательности во время совместной карьеры. Еще в прошлые выходные Пападакис работала экспертом NBC на танцах на льду.

Сизерон публично отреагировал на книгу, назвав изложенное неправдой и «кампанией по очернению» на фоне его подготовки к Олимпийским играм 2026 с новой партнершей. Также он сообщил о привлечении юристов для прекращения распространения, по его словам, ложной информации.

В заявлении NBC отметили, что уважают право Пападакис рассказывать свою историю, однако выход книги создает очевидный конфликт интересов. Вещатель подчеркнул необходимость обеспечить беспристрастное освещение соревнований, которому зрители могут доверять, и признал, что в нынешних обстоятельствах это невозможно.

Пападакис и Сизерон вместе завоевали для Франции золото в танцах на льду на Олимпиаде-2022, а в 2024 году прекратили выступления как дуэт. В нынешнем сезоне Сизерон вернулся на лед с новой партнершей Лоранс Фурнье-Бодри, тогда как Пападакис сосредоточилась на работе на телевидении.

