Денис Седашов

Итальянский тенор Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоится в Милане.

Для маэстро это будет возвращение на олимпийскую сцену: в 2006 году Бочелли уже участвовал в церемонии закрытия Игр в Турине. На этот раз его выступление станет одним из главных музыкальных событий открытия Олимпиады-2026.

Также подтверждено участие американской поп-певицы Мэрайи Кэри, которая выступит во время открытия Олимпийских игр.

Церемония открытия Игр запланирована на пятницу, 6 февраля, в Милане.

