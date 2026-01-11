Андреа Бочелли выступит на открытии Олимпиады-2026 в Милане
Итальянский маэстро выйдет на олимпийскую сцену 6 февраля
Фото: Getty Images
Итальянский тенор Андреа Бочелли выступит на церемонии открытия зимних Олимпийских игр-2026, которая состоится в Милане.
Для маэстро это будет возвращение на олимпийскую сцену: в 2006 году Бочелли уже участвовал в церемонии закрытия Игр в Турине. На этот раз его выступление станет одним из главных музыкальных событий открытия Олимпиады-2026.
Также подтверждено участие американской поп-певицы Мэрайи Кэри, которая выступит во время открытия Олимпийских игр.
Церемония открытия Игр запланирована на пятницу, 6 февраля, в Милане.
