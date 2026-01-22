Павел Василенко

Будущее Бруну Фернандеша в Манчестер Юнайтед больше не выглядит безоблачным. Португальский полузащитник, по информации близких к нему источников, все острее чувствует усталость от постоянной борьбы без реальных трофеев и всерьез задумывается о следующем этапе карьеры. Фернандеш готов выслушать предложения, которые дадут ему шанс стабильно бороться за главные титулы – и такие варианты уже появляются.

Как сообщают немецкие СМИ, мюнхенская Бавария внимательно следит за ситуацией вокруг капитана Манчестер Юнайтед и рассматривает его как ключевое стратегическое усиление. Руководство чемпиона Германии якобы готово подготовить предложение в размере около 100 миллионов евро – сумма, которая станет серьезным сигналом не только для английского клуба, но и для всей Европы.

В Мюнхене видят в Фернандеше не просто очередное приобретение, а лидера, способного взять на себя ответственность в решающие моменты и поднять уровень игры команды как в Бундеслиге, так и в Лиге чемпионов. Манчестер Юнайтед не намерен легко отпускать свою звезду, однако предложение такого масштаба может заставить клуб сесть за стол переговоров.

Сам Фернандеш, по слухам, не планирует давить на руководство, но серьезно рассмотрит любой вариант, который гарантирует ему борьбу на самом высоком уровне.