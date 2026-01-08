Аль-Хилаль возобновил работу над возможным трансфером полузащитника и капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша уже в рамках текущего трансферного окна. Об этом сообщает ресурс indykaila News в социальной сети X.

По имеющейся информации, представители саудовского клуба готовы предложить английскому гранду 100 миллионов фунтов стерлингов за переход португальского хавбека. Самому футболисту планируют предложить контракт с заработной платой около 600 тысяч фунтов в неделю, что составляет приблизительно 28,8 миллиона фунтов в год.

В текущем сезоне Бруну Фернандеш провел 19 матчей во всех турнирах, записав на свой счет пять забитых мячей и восемь результативных передач. Его действующий контракт с Манчестер Юнайтед действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 40 миллионов евро.

Также ранее сообщалось, что Аль-Хилаль станет первым частным клубом в Саудовской Про Лиге.