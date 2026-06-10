Павел Василенко

После того как вчера мадридский Реал возобновил партнерство со своим главным спонсором Emirates, сегодня клуб объявил о продлении соглашения с поставщиком спортивной одежды, а именно с компанией Аdidas.

Новый контракт между двумя сторонами рассчитан еще на восемь лет – до лета 2034 года. Это продолжение давнего сотрудничества между мадридским Реалом и Аdidas, которое началось еще в 1980-х годах и продолжается уже более 35 лет с некоторыми перерывами. По данным испанских СМИ, обновленный контракт принесет клубу рекордный спонсорский доход в размере около 120 миллионов евро за сезон.

Именно поэтому переизбранный президент Реала Флорентино Перес подчеркнул важность соглашения.

«Соглашение, подписанное сегодня, является самым важным в истории футбола. Стратегическое партнерство между Реалом и Adidas помогло нам на протяжении этих трех десятилетий пережить один из самых замечательных периодов в нашей истории. Оно также способствовало дальнейшему подпитыванию того универсального чувства, которое называется мадридизмом», – сказал руководитель клуба.

Генеральный директор Аdidas Бйорн Гульден также прокомментировал новое соглашение.

«Это одно из самых долгих и успешных партнёрств в спорте. Реал Мадрид – это очень особенный клуб с невероятной историей. Я невероятно горжусь тем, что три полоски продолжают быть частью этой чрезвычайно успешной истории. Мы с нетерпением ждем создания лучших продуктов для команды, помогая им выступать на высшем уровне и предлагая болельщикам по всему миру привлекательные товары для образа жизни, которые позволят им демонстрировать свою страсть и поддержку клубу как на стадионах, так и на улицах», – сказал он.

За Реал выступает украинский голкипер Андрей Лунин.

Недавно сообщалось, что мадридскую команду возглавит Жозе Моуринью.