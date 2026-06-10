Моуриньо стал новым тренером Реала – мадридцы выплатили Бенфике сумму отступных
Португалец возвращается в столицу Испании
около 1 часа назадПодписаться в
Жозе Моуринью / Фото - ESPN
Бенфика объявила об уходе главного тренера команды, португальского специалиста Жозе Моуринью.
Звездный наставник дал своё согласие на переход в мадридский Реал, который активировал его сумму отступных в размере 15 млн евро.
Моуринью уже возглавлял Реал с 2010 до 2013 года.
Ранее пост главного тренера «сливочных» оставил Альваро Арбелоа.
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