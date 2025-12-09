Павел Василенко

Бавария одержала уверенную победу над лиссабонским Спортингом со счетом 3:1 в матче 6-го тура основной фазы Лиги чемпионов, который состоялся на «Альянц Арене».

На 54-й минуте игрок хозяев Джошуа Киммих забил автогол, выведя португальцев вперед. Однако мюнхенцы быстро восстановили равновесие. Гол Сержья Гнабри на 65-й минуте, затем результативные удары молодого таланта Леннарта Карла (69-тая минута) и Джонатана Та (77-я минута) обеспечили Баварии победу.

Особенно стоит отметить 17-летнего Карла, который стал самым молодым игроком Баварии, забившим в трех матчах подряд Лиги чемпионов, отличившись также голами в поединках против Брюгге и Арсенала. Еще одна хорошая новость для команды Венсана Компани – возвращение в игру Альфонсо Дэвиса, который после долгого отсутствия сыграл несколько минут.

Сейчас Бавария занимает третье место в турнирной таблице Лиги чемпионов, набрав 12 очков после пяти матчей. Победа сегодня фактически гарантирует команде место в топ-8.

Лига чемпионов, 6-й тур

Бавария – Спортинг – 3:1

Голы: Гнабри, 61, Карл, 69, Та, 77 – Киммих, 54 (автогол).