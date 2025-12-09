Олимпиакос без Яремчука обыграл на выезде Кайрат в матче Лиги чемпионов
Исход поединка решил один мяч
около 2 часов назад
Фото - Getty Images
В шестом туре группового этапа Лиги чемпионов Кайрат из Казахстана принимал на своем поле греческий Олимпиакос. Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0.
Единственный мяч во втором тайме забил Желсон Мартинш. Форвард сборной Украины и Олимпиакоса Роман Яремчук провел игру в запасе.
Олимпиакос набрал пять очков и поднялся на 26-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. Кайрат занимает предпоследнюю, 35-ю позицию с одним баллом.
Лига чемпионов, 6-й тур
Кайрат – Олимпиакос – 0:1
Гол: Мартинш, 73.