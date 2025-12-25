Сергей Разумовский

Нападающий Лука Мейреллиш был выбран лучшим футболистом Шахтера по итогам декабря 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба, подведя итоги традиционного ежемесячного голосования на официальных страницах «горняков» в соцсетях.

18-летний бразильский форвард стал победителем опроса, набрав 4 167 голосов – это 49% от общего числа. Вторым в списке финишировал полузащитник Олег Очеретько (1 867 голосов), третье место досталось Педриньо (1 555). Также среди претендентов в топ-4 оказался центральный защитник Валерий Бондарь, который получил 867 голосов. Всего в голосовании приняли участие 8 456 болельщиков.

Для Мейреллиша это первая награда игрока месяца в составе Шахтера. В декабре он сыграл во всех пяти матчах команды и записал на свой счет три гола. Самым заметным стал матч УПЛ с Эпицентром, в котором форвард оформил дубль, а Шахтер победил 5:0. Еще один мяч бразилец забил в матче Лиги конференций против Хамрун Спартанс – эта встреча завершилась победой украинского клуба со счетом 2:0.

Напомним, отмененный гол форварда Шахтера не помешал его сборной начать КАН с победы.