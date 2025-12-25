Отменённый гол форварда Шахтёра не помешал его сборной начать КАН с победы
Траоре сыграл за Буркина-Фасо
около 2 часов назад
Лассіна Траоре / Фото - ФК Шахтёр
Нападающий Шахтера Лассина Траоре помог сборной Буркина-Фасо одержать первую победу на Кубке африканских наций-2025 против Экваториальной Гвинеи.
Сразу же после выхода на поле Траоре мог вывести буркинийцев вперед, если бы взятие ворот не отменили после просмотра VAR.
Игра завершилась волевой победой Буркина-Фасо, которые в компенсированное время не позволили обыграть себя гвинейцам.
Кубок африканских наций-2025. 1 тур
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея 2:1
Голы: Минунгу, 90+5, Тапсоба, 90+8 – Аниебо, 85