18-летний украинский форвард оформил дубль в чемпионате Италии
Футболист стал героем матча
около 1 часа назад
Фото - Getty Images
Состоялся матч первого тура Серии В, в котором Эмполи на своем поле принимал Падову. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Дубль за Эмполи оформил 18-летний украинский форвард Богдан Попов. Он поразил ворота соперников на 41-й и 66-й минутах.
Для Богдана это был лишь второй официальный матч за основную команду Эмполи и первые голы.
Отметим, что Попов вышел на замену на 28-й минуте.
Серия В, 1-й тур
Эмполи – Падова – 3:1
Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25.
