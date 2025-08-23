Павел Василенко

Состоялся матч первого тура Серии В, в котором Эмполи на своем поле принимал Падову. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Дубль за Эмполи оформил 18-летний украинский форвард Богдан Попов. Он поразил ворота соперников на 41-й и 66-й минутах.

Для Богдана это был лишь второй официальный матч за основную команду Эмполи и первые голы.

Отметим, что Попов вышел на замену на 28-й минуте.

Серия В, 1-й тур

Эмполи – Падова – 3:1

Голы: Шпенди, 20, Попов, 41, 66 – Бортолусси, 25.