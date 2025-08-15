Дженоа с Малиновским разгромила Виченцу, Эмполи доверился другому украинцу и чуть не поплатился. Видео
Результаты игрового дня пятницы, 15 августа, в Кубке Италии
около 1 часа назад
Завершились все матчи пятницы, 15 августа, в 1/32 финала Кубка Италии.
Эмполи в сложном матче против Реджаны отыгрался после быстрого пропущенного гола от Гондо на 13-й минуте. Команда сравняла счет благодаря Илие после перерыва, а в серии пенальти хозяева были безупречны — 3:0 и выход в следующий раунд.
Сассуоло минимально обыграл Катандзаро благодаря точному удару Дойга на 32-й минуте. Команда надежно отработала в обороне и не позволила сопернику сравнять счет.
Лечче уверенно прошел Юве Стабия. Крстович открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти. А в компенсированное время Каба закрепил преимущество, установив окончательный результат.
Дженоа не оставила шансов Виченце, отправив в ворота соперника три мяча. Корбони открыл счет на 40-й минуте, а «в раздевалку» свои ворота поразил Бенассай. После перерыва Станчу окончательно закрыл вопрос относительно победителя.
🇺🇦 18-летний нападающий Эмполи Богдан Попов вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут. Украинец записал в пассив желтую карточку и получил низкую оценку 6.
🇺🇦 Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, несмотря на свою результативность на сборах, остался в запасе и вышел на замену на 59-й минуте. Украинец получил оценку 6.6.
Эмполи, Сассуоло, Лечче и Дженоа вышли в 1/16 финала. Первая и четвертая команды сыграют между собой в следующем раунде. Сассуоло вышел на пару Комо – Зюдтироль, а Лечче – на пару Милан – Бари.
Кубок Италии, 1/32 финала
Эмполи – Реджана 1:1 (3:0 – пен.)
Голы: Илие, 65 – Гондо, 13
Гол: Дойг 32
Голы: Крстович, 27 (пeн.), Каба, 90+5
Голы: В. Корбони, 40, Бенассаи, 45 (автогол), Станчу, 55