Сергей Стаднюк

Завершились все матчи пятницы, 15 августа, в 1/32 финала Кубка Италии.

Эмполи в сложном матче против Реджаны отыгрался после быстрого пропущенного гола от Гондо на 13-й минуте. Команда сравняла счет благодаря Илие после перерыва, а в серии пенальти хозяева были безупречны — 3:0 и выход в следующий раунд.

Сассуоло минимально обыграл Катандзаро благодаря точному удару Дойга на 32-й минуте. Команда надежно отработала в обороне и не позволила сопернику сравнять счет.

Лечче уверенно прошел Юве Стабия. Крстович открыл счет в первом тайме, реализовав пенальти. А в компенсированное время Каба закрепил преимущество, установив окончательный результат.

Дженоа не оставила шансов Виченце, отправив в ворота соперника три мяча. Корбони открыл счет на 40-й минуте, а «в раздевалку» свои ворота поразил Бенассай. После перерыва Станчу окончательно закрыл вопрос относительно победителя.

🇺🇦 18-летний нападающий Эмполи Богдан Попов вышел в стартовом составе и отыграл 85 минут. Украинец записал в пассив желтую карточку и получил низкую оценку 6.

🇺🇦 Полузащитник Дженоа Руслан Малиновский, несмотря на свою результативность на сборах, остался в запасе и вышел на замену на 59-й минуте. Украинец получил оценку 6.6.

Эмполи, Сассуоло, Лечче и Дженоа вышли в 1/16 финала. Первая и четвертая команды сыграют между собой в следующем раунде. Сассуоло вышел на пару Комо – Зюдтироль, а Лечче – на пару Милан – Бари.

Кубок Италии, 1/32 финала

Эмполи – Реджана 1:1 (3:0 – пен.)

Голы: Илие, 65 – Гондо, 13

Сассуоло – Катандзаро 1:0

Гол: Дойг 32

Лечче – Юве Стабия 2:0

Голы: Крстович, 27 (пeн.), Каба, 90+5

Дженоа – Виченца 3:0

Голы: В. Корбони, 40, Бенассаи, 45 (автогол), Станчу, 55