Сергей Разумовский

22-летний центральный защитник Данило Хрипчук, который ранее выступал за Ворсклу, может продолжить карьеру в УПЛ. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

Зимой футболист начал подготовку вместе с казахстанским Елимаем, однако просмотр в клубе из Семея затянулся. Там не могли принять окончательное решение относительно украинца.

На этом фоне Хрипчук получил возможность проявить себя в Украине. По информации источника, накануне центрбек присоединился к тренировочному лагерю Колоса, где пройдет просмотр и постарается убедить Руслана Костышина и его штаб в своей готовности усилить команду.

В Колосе уже имеют опыт подписаний из Ворсклы. Летом в Ковалевку из полтавского клуба перешли Ибрагим Кане и Артем Челядин.

Ранее сообщалось, что Колос близок к подписанию форварда европейской сборной.