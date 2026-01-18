Колоc близок к подписанию нападающего европейской сборной
Футболист продолжит карьеру в Украине
38 минут назад
Ардіт Тахірі. Фото - indeksonline
Новым игроком ковальского Колоса станет нападающий Ардит Тахири. Первую часть сезона 23-летний косовар, права на которого принадлежат Лапи, провел в составе финского ЙИКу, сообщает ТаТоТаке.
Сообщается, что трехлетний контракт с форвардом будет подписан сразу после того, как он пройдет медицинское обследование. Колос рассматривает косовара в качестве конкурента лучшему снайперу команды Юрию Климчуку, на счету которого семь голов в этом чемпионате.
Колос закончил первую часть сезона на шестом месте в УПЛ.
