Сергей Разумовский

24 года со дня смерти Валерия Лобановского исполняется в среду, 13 мая. Весной 2002 года не стало легендарного тренера, чье наследие навсегда стало частью истории Динамо, украинского и европейского футбола.

Свою тренерскую величину Лобановский начал формировать еще в советский период. С Днепром он выиграл Первую лигу СССР, а главные успехи добился с киевским Динамо. В 1974 году команда под его руководством выиграла чемпионат и Кубок СССР, а в 1975-м стала чемпионом, завоевала Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Позднее киевляне еще не раз завоевывали союзное золото и Кубок страны.

Вторая большая волна побед пришлась на середину 1980-х. В 1985 году Динамо оформило золотой дубль, в 1986-м снова стало чемпионом СССР и во второй раз выиграло Кубок обладателей кубков. В 1990 году команда еще раз завоевала чемпионат и Кубок СССР.

После возврата в Динамо в независимой Украине Лобановский привел клуб к пяти чемпионским званиям подряд в 1997–2001 годах и трем Кубкам Украины. Именно тогда команда с Андреем Шевченко и Сергеем Ребровым дошла до полуфинала Лиги чемпионов-1998/1999. Также тренер работал со сборной СССР, завоевал бронзу Олимпиады-1976, стал вице-чемпионом Европы-1988, возглавлял сборные ОАЭ, Кувейта и Украины.

Последние дни Лобановского были связаны с матчем Металлург Запорожье — Динамо в сезоне 2001/2002. 7 мая 2002 года ему стало плохо прямо на тренерской скамейке, врачи диагностировали инсульт. 13 мая, в день рождения Динамо, Метра не стало. Для киевского клуба и всего украинского футбола это стала огромной потерей.