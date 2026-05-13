Динамо 99 лет. 13 мая киевский гранд празднует День рождения
В 1927 году было официально зарегистрировано Киевское пролетарское спортивное общество «Динамо»
3 мая ФК Динамо Киев отмечает 99-ю годовщину со дня основания. По этому поводу клуб опубликовал официальное заявление, в котором напомнил о своей истории и роли в развитии украинского футбола.
Именно в этот день было зарегистрировано Киевское пролетарское спортивное общество «Динамо», в структуре которого впоследствии появилась футбольная команда. Об этом клуб упомянул в официальном обращении.
Свой 99-й день рождения «Динамо» (Киев) отмечает в непростое для Украины время. Пятый год подряд наше государство живет в условиях полномасштабной войны, а клуб вместе со всем украинским народом продолжает делать все возможное для приближения справедливого мира и победы Украины. «Динамо» поддерживает украинских военных, помогает Вооруженным Силам Украины и остается символом единства, силы духа и несокрушимости.
Несмотря на все вызовы военного времени, клуб продолжает развиваться и двигаться вперед. Особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения футболистов – в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского ежедневно ведется работа над будущим украинского футбола. Воспитанники академии достойно представляют Украину в юношеских сборных различных возрастных категорий, а самые талантливые пополняют ряды основной команды клуба.
Главная цель «Динамо» остается неизменной – поддерживать развитие футбола в Украине, сохранять и приумножать славу великого клуба и нашего государства на международной арене, вдохновлять новые поколения и дарить болельщикам гордость за украинский футбол.
В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто творил историю «Динамо» на протяжении почти века – футболистов, тренеров, работников клуба и миллионы преданных болельщиков. Особое почтение выражаем динамовцам и сторонникам клуба, которые сегодня с оружием в руках защищают Украину от российской агрессии. Каждый день благодарим ВСУ за возможность жить, работать, играть в футбол и сохранять спортивную жизнь в Украине.
Впереди – новые победы, новые поколения талантливых футболистов и великое столетие легендарного клуба. Ведь «Динамо» (Киев) – это история, традиции и будущее украинского футбола.
Накануне Динамо объявило о сотрудничестве с Третьим армейским корпусом.
