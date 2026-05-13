Сергей Разумовский

3 мая ФК Динамо Киев отмечает 99-ю годовщину со дня основания. По этому поводу клуб опубликовал официальное заявление, в котором напомнил о своей истории и роли в развитии украинского футбола.

Именно в этот день было зарегистрировано Киевское пролетарское спортивное общество «Динамо», в структуре которого впоследствии появилась футбольная команда. Об этом клуб упомянул в официальном обращении.

Свой 99-й день рождения «Динамо» (Киев) отмечает в непростое для Украины время. Пятый год подряд наше государство живет в условиях полномасштабной войны, а клуб вместе со всем украинским народом продолжает делать все возможное для приближения справедливого мира и победы Украины. «Динамо» поддерживает украинских военных, помогает Вооруженным Силам Украины и остается символом единства, силы духа и несокрушимости. Несмотря на все вызовы военного времени, клуб продолжает развиваться и двигаться вперед. Особое внимание уделяется воспитанию молодого поколения футболистов – в ДЮФШ «Динамо» им. Валерия Лобановского ежедневно ведется работа над будущим украинского футбола. Воспитанники академии достойно представляют Украину в юношеских сборных различных возрастных категорий, а самые талантливые пополняют ряды основной команды клуба. Главная цель «Динамо» остается неизменной – поддерживать развитие футбола в Украине, сохранять и приумножать славу великого клуба и нашего государства на международной арене, вдохновлять новые поколения и дарить болельщикам гордость за украинский футбол. В этот день мы с благодарностью вспоминаем всех, кто творил историю «Динамо» на протяжении почти века – футболистов, тренеров, работников клуба и миллионы преданных болельщиков. Особое почтение выражаем динамовцам и сторонникам клуба, которые сегодня с оружием в руках защищают Украину от российской агрессии. Каждый день благодарим ВСУ за возможность жить, работать, играть в футбол и сохранять спортивную жизнь в Украине. Впереди – новые победы, новые поколения талантливых футболистов и великое столетие легендарного клуба. Ведь «Динамо» (Киев) – это история, традиции и будущее украинского футбола. ФК Динамо Киев

Накануне Динамо объявило о сотрудничестве с Третьим армейским корпусом.