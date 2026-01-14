Сергей Разумовский

Защитник ЛНЗ Александр Каплиенко может сменить клуб в ближайшее время. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

29-летний игрок ведет предметные переговоры с одесским Черноморцем, и вероятность его перехода в клуб Первой лиги оценивается как очень высокая. Ожидается, что Каплиенко покинет ЛНЗ в статусе свободного агента. В Черноморце он рассматривается как кандидат на усиление левого фланга обороны, где появилась вакансия после ухода из команды Александра Османа. Переговоры между сторонами, по информации источника, уже вышли на финальную стадию.

Не последняя роль и за тренерским аспектом. Ожидается официальное назначение Романа Григорчука главным тренером одесского клуба. И параллельно Черноморец работает над еще одним кадровым вопросом.

Отмечается, что велика вероятность продления арендного соглашения с игроком Динамо Владиславом Геричем еще на полгода. Формально футболист уже прошел медицинский осмотр в киевском клубе, однако одесситы заинтересованы сохранить его в составе на вторую часть сезона, и этот вопрос остается в работе.