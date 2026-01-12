«Динамо» возьмет на сборы игрока «Черноморца» – сообщил сам футболист
Игорь Костюк решил дать шанс воспитаннику киевлян
около 15 часов назад
Арендованный Черноморцем нападающий Динамо Владислав Герич сообщил, что поедет на сборы в Турции с киевским клубом.
Буду проходить сборы, а там уже как решит главный тренер: оставить меня или вернуть обратно в Черноморец. Аренда была до конца сезона? Да.
Период в Одессе? Конечно, можно было лучше, но в целом я вырос как в футбольном, так и в ментальном плане. В основном я играл на правом или левом фланге.
Что касается большого количества опытных игроков, да, это помогло, потому что они часто подсказывали, направляли меня как на поле, так и на тренировках. Помогали мне освоиться в команде.
Что касается любимой позиции, если честно, мне без разницы, на какой позиции играть. Главное - это играть, - признался Герич в интервью «Динамомании».
Ранее также стало известно, что с Динамо на сборы отправится вингер Самба Диалло.
