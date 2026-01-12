Арендованный Черноморцем нападающий Динамо Владислав Герич сообщил, что поедет на сборы в Турции с киевским клубом.

Буду проходить сборы, а там уже как решит главный тренер: оставить меня или вернуть обратно в Черноморец. Аренда была до конца сезона? Да.

Период в Одессе? Конечно, можно было лучше, но в целом я вырос как в футбольном, так и в ментальном плане. В основном я играл на правом или левом фланге.

Что касается большого количества опытных игроков, да, это помогло, потому что они часто подсказывали, направляли меня как на поле, так и на тренировках. Помогали мне освоиться в команде.

Что касается любимой позиции, если честно, мне без разницы, на какой позиции играть. Главное - это играть, - признался Герич в интервью «Динамомании».