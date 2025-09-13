Павел Василенко

Все свидетельствует о том, что Самуэль Умтити больше не выйдет на футбольное поле. По информации RMC Sport, бывший защитник сборной Франции уже в ближайшее время объявит о завершении профессиональной карьеры.

Француз был одним из ключевых игроков Барселоны в лучшие годы своей карьеры. На чемпионате мира 2018 года он помог сборной Франции завоевать золото, став настоящим символом надежности в обороне.

Однако после шести лет в Каталонии его позиции в клубе пошатнулись. В 2022 году Умтити неожиданно перебрался в итальянский Лечче, где провел один сезон. Затем перешел в Лилль, но в июне 2024-го покинул клуб и с тех пор остается без команды.

Воспитанник Лиона недавно посетил тренировочную базу родного клуба, но не для того, чтобы тренироваться. Он обратился к руководству с просьбой разрешить снять частное видео. Именно в нём, по данным журналистов, 31-летний защитник и сообщит о своём решении поставить точку в карьере.

Умтити провёл в профессиональном футболе 13 сезонов. Для современных игроков 31 год – возраст, в котором обычно начинается «второе дыхание». Но для француза он стал финальной отметкой в большом спорте.