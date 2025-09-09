Павел Василенко

Сайт XSPORT рассказывает об одном из лучших футболистов современности. Лука Модрич, который 9 сентября отмечает свое 40-летие, уже при жизни стал легендой мирового футбола. Его путь – это не просто история спортсмена. Это история мальчика, который сбежал от войны, но не от своей мечты.

Детство в огне войны

Модрич родился в деревне недалеко от Задара. Рост Луки составляет всего 172 сантиметра, но он сумел превратить этот недостаток в свое мощное оружие. Хорватский полузащитник блестяще использует низкий центр тяжести в своей игре, невероятно подвижен, легко меняет направление и обладает отличными обеими ногами.

Его детство было отмечено войной на Балканах. Он родом из деревни Модричи, расположенной на южных склонах горного хребта Велебит, к северу от Задара. Однако во время хорватской войны за независимость в 1991 году он и его семья были вынуждены бежать из этого района. Лука стал беженцем и семь лет жил с семьей в отеле «Коловаре». Позже он переехал в отель «Иж».

В те годы город регулярно обстреливали, бомбы падали на улицы, а детские мечты легко могли погибнуть под руинами. Но для Луки выход был один – футбол. Он играл на парковках, гонял мяч с друзьями, и именно тогда его характер закалился: он научился не бояться боли, не сдаваться и находить силы, даже когда всё вокруг разрушено.

«Я не мог позволить войне отнять у меня будущее. Футбол стал моим спасением», – вспоминал он.

При поддержке семьи он посещал разные лагеря и тренировался в НК Задар под руководством тренера Домагоя Башича. Он оттачивал свой талант и помог ему перейти в Динамо Загреб в возрасте 16 лет.

Первые шаги: от Динамо до испытаний в Боснии

В юности он попал в академию Динамо Загреб. Но даже там путь был непростым. Клуб отправил его в аренду в боснийский Зриньски. Лигу, где играли жестко, часто на грани правил, где физика была важнее техники.

Молодой, худощавый Лука казался хрупким. Но именно там он получил первый титул – лучший игрок лиги в 18 лет. Позже будет Интер (Запрешич), затем возвращение в Динамо и три чемпионства подряд. Уже тогда стало понятно: он особенный.

Он завершил свое четырёхлетнее пребывание в Динамо с общей количеством 31 гола и 29 результативными передачами за четыре сезона чемпионата, после чего большие клубы начали «крутиться» вокруг него.

Фото: Getty Images

Английский вызов и слава в Мадриде

В 2008 году его подписал Тоттенхэм. Английская пресса встретила его скепсисом: «Слишком мелкий для Премьер-лиги». Но Модрич ответил на поле. Его видение игры, неутомимый труд и способность менять ход матча заставили замолчать критиков.

Когда Гарри Реднапп возглавил лондонский клуб, он построил всю свою команду вокруг хорватского плеймейкера.

«Он великолепный игрок и мечта любого тренера. Он тренируется как демон и никогда не жалуется. Он работает на поле как с мячом, так и без него, и может обойти защитников с помощью хитрости или паса. Он мог бы вписаться в любую команду из первой четверки», – сказал тогда Реднапп.

В 2012 году пришел главный шаг – переход в Реал Мадрид.Сперва его тоже критиковали: «неудачное подписание», «разочарование года». Но уже через несколько сезонов Лука превратился в сердце команды.

6 Лиг чемпионов, 4 титула Ла Лиги, сотни матчей, которые вошли в историю. В 2018 году он сделал невозможное – остановил гегемонию Лионеля Месси и Криштиану Роналду и выиграл «Золотой мяч».

Фото: Getty Images

Символ Хорватии

Но больше всего Лука сиял в футболке сборной. 2018 год стал триумфом: маленькая Хорватия, страна с населением 4 миллиона, дошла до финала чемпионата мира. Модрич, капитан и мотор команды, вел своих партнеров вперед, играя с той же страстью, с которой когда-то гонял мяч на разрушенных улицах Задара.

Поражение в финале от Франции не сломало его. Спустя четыре года Хорватия снова была среди сильнейших – бронза ЧМ-2022. В стране он стал национальным героем. Его лицо украсило почтовую марку, а возвращение сборной домой праздновали тысячи людей.

Юбилей на вершине

Даже в 39 он продолжал бить рекорды: забил за Реал в Ла Лиге, став самым возрастным автором гола в истории клуба. Впоследствии перешёл в Милан, но навсегда останется символом мадридского клуба.

«Я выиграл всё, но самое главное – я остался верным себе», – сказал он в прощальной речи в Мадриде.

Сегодня Модрич – не только легенда футбола, но и пример для миллионов: мальчик-беженец, который не позволил войне сломать себя и доказал, что даже самые невероятные мечты осуществимы.

Лука Модрич в цифрах и фактах

🏆 6 побед в Лиге чемпионов с Реалом.

🏆 4 титула Ла Лиги.

🏆 Золотой мяч – 2018 (единственный, кто прервал эпоху Месси и Роналду).

👕 170+ матчей за сборную Хорватии.

Финалист ЧМ-2018 и бронзовый призёр ЧМ-2022.

🎯 Более 150 голевых передач в профессиональной карьере.

📬 Почтовая марка Хорватии с его изображением (2019).

👨‍👩‍👧‍👦 Женат на Ване Боснич, трое детей, активно занимается благотворительностью.

Фото: Getty Images

Цитаты известных футбольных личностей о Луке Модриче

Криштиану Роналду: «Для меня была честь разделить с тобой столько моментов в клубе. Успехов во всем, что впереди!»

Жозе Моуринью: «Лука Модрич – футбольное чудо, и он также моя гордость, потому что я привёл его в мадридский Реал. Тогда никто не верил, что он станет футболистом Королевского клуба. Я всегда буду им гордиться».

Карло Анчелотти: «Лука не только топ-игрок, но и ещё более впечатляющая личность. Он порадует болельщиков и оставит свой след в Серии А. Он знает, что может попасть на чемпионат мира в хорошей форме».

Фабио Капелло: «Модрич – профессор мирового класса, который может зажечь Серию А даже в 40 лет. У Милана есть качество в полузащите, это безусловно».

Хамес Родригес: «Он гений. Повторяю, гений. Я имел возможность играть с ним, и с годами он становится всё лучше и лучше. Чем старше он становится, тем лучше становится.Когда я играл с ним, он был очень, очень хорошим, а сегодня он гений».