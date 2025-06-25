38 лет легенде: Месси получил поздравление от Барселоны
В свой день рождения Лионель Месси помог Интеру Майами пройти дальше и готовится к встрече с ПСЖ
44 минуты назад
Во вторник свой 38-й день рождения отметил один из величайших футболистов в истории — Лионель Месси. К поздравлениям присоединилась и Барселона, цвета которой аргентинец защищал более полутора десятилетий.
Каталонский клуб опубликовал поздравление по случаю праздника:
Ты отдал нам свое сердце. И наше всегда будет твоим. С днем рождения, Лео Месси! – говорится в обращении пресс-службы Барселоны.
Месси провел в Барселоне большую часть своей карьеры, вплоть до перехода в ПСЖ в 2021 году. В настоящее время легендарный нападающий выступает за Интер Майами. Именно в день рождения Лионеля его клуб провел матч Клубного чемпионата мира против Палмейраса. Встреча завершилась боевой ничьей 2:2, что позволило американской команде выйти в плей-офф турнира.
В следующем раунде Месси встретится со своим бывшим клубом — французским ПСЖ.