Павел Василенко

Японская легенда снова доказывает, что возраст — это всего лишь цифра. 58-летний Кадзуёси Миура, бывший игрок национальной сборной Японии, продолжает профессиональную карьеру и подписал контракт с клубом Фукусима Юнайтед, который выступает в третьем дивизионе страны.

Долгие годы Миура был связан с Иокогамой, цвета которой защищает с 2005 года. Однако последние пять сезонов опытного нападающего регулярно отдают в аренду в команды низших лиг. Переход в Фукусиму стал для «Короля Кадзу» особенным — впервые за пять лет он сыграет в относительно высоком дивизионе японского футбола.

Профессиональная карьера Миуры началась ещё в 1986 году в легендарном бразильском Сантосе. Впоследствии он успел поиграть в клубах Японии, Италии, Хорватии и Австралии. В 1990-х годах нападающий стал настоящей иконой азиатского футбола и одним из символов становления Джей-лиги, основанной в 1993 году.

За национальную сборную Японии Миура дебютировал в 1990 году и провёл 89 матчей, в которых забил 55 мячей.

«Моя страсть к футболу не изменилась, несмотря на возраст. Я благодарен за эту возможность», – признался футболист, которому в феврале исполнится 59 лет.

В прошлом сезоне «Король Кадзу» сыграл семь матчей за Атлетико Судзука из четвертого дивизиона, а в 2024 году вернулся на родину после выступлений за португальский Оливейренсе.