Бывший тренер Карпат Мирон Маркевич поделился мыслями относительно трансферной политики клуба.

Я полтора года старался ничего не говорить в их адрес, но сейчас мне уже наболело. Прошлый год клуб подписал около полутора десятка игроков практически со всего мира. И сразу скажу, что 80% из них – дерьмо.

Этих иностранцев пытались запихнуть в команду, когда я был главным тренером. Конечно, увидев их квалификацию, я отказался. Поэтому Глеб Корниенко, который был и, возможно, есть на должности шеф-скаута «Карпат», дал понять, что в таком случае никого не купят, пока я остаюсь у руля команды. То есть, сделали все для того, чтобы я ушел.

Потом это «мусор», извините за выражение, хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что заранее этим махинациям помешал президент житомирского клуба Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись к «Карпатам». Как я уже сказал, в этом замешан Корниенко, Глеб Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был генеральный директор клуба Андрей Русол. Единственный футболист, кого можно назвать более-менее квалифицированным во всей этой компании, это Бруньиньо.

Хотя можно было сделать настоящую команду из воспитанников львовского футбола, которые совсем недавно выступали и за «Рух», но сейчас многие из них играют за ЛНЗ и занимают там ведущие роли. Руководству навесили лапшу на уши, привезли непонятно кого из Бразилии, Аргентины, Португалии... Ладно, если бы это были квалифицированные игроки. А так, это дорога в никуда. Поэтому я бы по-доброму советовал президенту разобраться во всех этих махинациях. Это чистый развод», – сказал Маркевич в комментарии Meta.ua.