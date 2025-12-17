Павел Василенко

Директор по развитию ФК Карпаты Андрей Тлумак в интервью сайту «Украинский футбол» отреагировал на слухи о возможной смене главного тренера в львовском клубе в зимний перерыв.

Ранее инсайдеры сообщили о решенной судьбе тренерского штаба Владислава Лупашко, на место которого во Львове видят иностранного специалиста, а именно – испанца Франа Фернандеса.

«Все, что сейчас ходит в прессе, это информация со стороны. На сегодняшний день футбольный клуб Карпаты официально не сообщал об этом. Новый тренер будет? Не подтверждаю и не опровергаю. Вся информация будет опубликована на официальных ресурсах футбольного клуба Карпаты. В клубе мы сознательно не комментируем разного рода слухи. Это политика клуба, которая идет от президента. Могу только сказать, что в конце года генеральный директор Андрей Анатольевич Русол проведет пресс-конференцию по итогам уходящего года».

Карпаты по итогам первой половины сезона 2025/26 с 19 очками идут девятыми.

Зелено-белые свой первый матч 2026 года проведут против Шахтера (базовая дата – 21 февраля).

Лупашко возглавил Карпаты 19 июля 2024 года, сменив на этой должности Мирона Маркевича.