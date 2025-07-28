Адама Траоре попал в список приоритетных целей Ноттингем Форест. Английский клуб серьезно рассматривает возможность подписания 28-летнего вингера из Фулхэма, как сообщает The Telegraph. Главным инициатором трансфера выступает наставник команды Нуну Эшпириту Санту, который ранее работал с Траоре в Вулверхэмптоне.

Утрата Энтони Эланги побуждает Форест усилить фланг, и Траоре остается игроком, способным создавать моменты один на один, что отлично вписывается в стиль тренера.

Официальные переговоры между клубами пока что не стартовали, но Форест уже занимается подготовкой финансового предложения.

Ранее сообщалось, что Цыганков заинтересовал Ноттингем Форест.