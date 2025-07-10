Морган Гиббс-Уайт, атакующий полузащитник Ноттингем Форест, согласовал условия личного контракта с Манчестер Сити. Об этом сообщает Football Insider. По информации источника, англичанин принял решение присоединиться к команде Хосепа Гвардиолы, несмотря на то, что официальное соглашение между клубами пока не достигнуто.

В сезоне 2024/25 25-летний Гиббс-Уайт был ключевым игроком Форест в Премьер-лиге. Он провел 34 матча, в которых забил 7 голов и отдал 10 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость хавбека оценивается в 50 миллионов евро.

Если трансфер состоится, это станет серьезным усилением для средней линии Манчестер Сити, который этим летом уже активно работает на трансферном рынке.

Также, Манчестер Сити может потратить 75 млн. евро на нового голкипера.