Павел Василенко

Полузащитник сборной Того Самюэль Асамоа находится в критическом состоянии после ужасного инцидента во время матча второй лиги Китая.

Во время игры между Гуанси Пинго и Чунцин Тунлянулун 31-летний футболист, пытаясь достать мяч, столкнулся с соперником и ударился головой о рекламный билборд, который установлен слишком близко к полю.

Медики оперативно оказали помощь игроку, который получил множественные переломы шейных позвонков и серьёзные повреждения нервной системы. По данным китайских СМИ, врачи предупреждают о высоком риске паралича нижних конечностей.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

Хирурги уже провели срочную операцию, однако восстановление будет долгим и неопределённым. От участия в матчах этого сезона Асамоа, конечно, отстранён, а его дальнейшая футбольная карьера – под серьёзной угрозой.

Асамоа – воспитанник тоголезского футбола, который большую часть карьеры провёл в Бельгии (в частности, в Сент-Трюйдене), а последние два года выступал в Китае. За сборную Того он провёл 6 матчей.