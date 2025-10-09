Африканский футболист в критическом состоянии после ужасной травмы шеи
Полузащитник сборной Того Самюэль Асамоа находится в критическом состоянии после ужасного инцидента во время матча второй лиги Китая.
Во время игры между Гуанси Пинго и Чунцин Тунлянулун 31-летний футболист, пытаясь достать мяч, столкнулся с соперником и ударился головой о рекламный билборд, который установлен слишком близко к полю.
Медики оперативно оказали помощь игроку, который получил множественные переломы шейных позвонков и серьёзные повреждения нервной системы. По данным китайских СМИ, врачи предупреждают о высоком риске паралича нижних конечностей.
Хирурги уже провели срочную операцию, однако восстановление будет долгим и неопределённым. От участия в матчах этого сезона Асамоа, конечно, отстранён, а его дальнейшая футбольная карьера – под серьёзной угрозой.
Асамоа – воспитанник тоголезского футбола, который большую часть карьеры провёл в Бельгии (в частности, в Сент-Трюйдене), а последние два года выступал в Китае. За сборную Того он провёл 6 матчей.
