Павел Василенко

Во вторник, 26 августа, Динамо объявило о назначении польского тренера Мацея Кендзьорека, который вошел в штаб Александра Шовковского. Сайт XSPORT предлагает познакомиться с новым специалистом в украинском футболе.

Мацею Кендзьореку 45 лет, у него есть тренерская лицензия UEFA Pro Licence, а также высшее образование: бакалавр политических наук.

Как главный тренер, он работал с клубами третьего и четвертого дивизионов Мазовецкого региона, включая Старт Отовцк, ПКС Радощ Варшава и Вильгу Гарволин. Во время чемпионата Европы до 21 года, который проходил в Италии два года назад, он был в составе тренерского штаба сборной Польши Чеслава Михневича, где отвечал за стандартные положения.

«Надеюсь, что меня не будут постоянно ассоциировать только со стандартными положениями, что, к сожалению, в последнее время случается. Конечно, это была часть моей работы, но не единственная», – ранее рассказывал Мацей Кенджорек изданию Przegląd Sportowy.

С 2016 года по 2019 год Мацей был ассистентом Марека Папшуна в Ракуве из Ченстоховы.

Фото - Tomasz Folta / PressFocus

«Что касается угловых ударов, у меня около 140 различных схем. Для штрафных ударов их чуть меньше. Я наблюдаю за известными европейскими чемпионатами и стараюсь анализировать и систематизировать эти знания. Ты тренер не только во время тренировок клуба или матчей, но и дома», — это цитата Кендзёрека из журнала Sport времён работы в Ракуве.

После того, как специалист покинул Ракув, он входил в тренерский штаб Арки Гдыня и Леха из Познани. С первой командой Мацей дошел до финала Кубка Польши, а со второй – стал чемпионом страны.

1 декабря 2023 года Кендзьорек возглавил Радомяк из Радома, в котором задержался лишь до мая 2024 года.

Дебют Кендзьорека в Экстракласе был ошеломляющим, Радомяк победил на выезде Видзев со счетом 3:0, но далее дела пошли не так хорошо, команда не показывала тех результатов, на которые рассчитывало руководство клуба.

Ранее Мацей признавался, что ищет интересные элементы своего мастерства среди многих иностранных тренеров.

«Честно говоря, я не хочу ограничиваться одним тренером, но мне нравится искать вдохновение у многих. Часто не только у лучших игроков, ведь много замечательных вещей можно найти среди команд, которым нужно компенсировать свою неорганизованность. В последнее время могу честно сказать, что слежу за тренерами Франческо Фариоли, Хаби Алонсо. Их команды играют в очень хороший футбол. Тенденции меняются, но футбол настолько замечательный, что нет единственного пути к цели. Можно идти короткими путями, находить свой собственный путь и достигать своей цели разными способами. Я стараюсь постоянно искать вдохновение. Я беру что-то от каждого тренера. Я хочу объединить свои идеи с игроками, которые у меня есть, чтобы это принесло команде наибольшую пользу», – признался Кендзьорек в интервью tvpsport.pl.

А вот что ранее рассказывал о польском тренере опытный защитник Радомяка Ян Гжесик.

«Тренер Кендзьорек поддерживает связь со всеми, независимо от того, 18 им лет или 30, это не имеет значения. Тренер Кендзьорек – это человек, который может выжать максимум из каждого игрока. Я думаю, что его работа в Ракуве и Лехе, где он был помощником тренера, но отвечал как за индивидуальные тренировки, так и за стандартные положения, подтолкнет его к усовершенствованию этих мелких аспектов вместе с нами. Пока что у меня только положительные впечатления».

Радомяк уволил тренера в конце сезона 2023/24. Славомир Стемпневский, президент клуба, открыто раскритиковал Кендзьорека.

«Сколько мы должны были ждать улучшения? Мацею Кендзьореку давали множество шансов. Любой другой на нашем месте уволил бы его гораздо раньше. Тренер до конца настаивал на том, что выполнит свою работу. В матче против Шлёнска Кендзьорек получил зеленый свет. Он должен был заработать очко, необходимое для сохранения команды в Экстраклассе и дать шанс молодым игрокам. Оказалось, что он не сделал ни того, ни другого, поскольку мы проиграли во Вроцлаве со счетом 0:2. Когда он вывел Зимовского с поля, стало понятно, что мы не выполним квоту, требования которой требует Польская футбольная ассоциация. Руководящие принципы ассоциации могли быть выполнены гораздо раньше. В конце концов, какая вреда от того, что мы выпустим на поле двух молодых игроков, когда, играя в девятером, мы проигрывали 0:4 в одном из матчей? Результат был необратим, так почему он не позволил молодым футболистам играть? Тренер явно проигнорировал и пренебрег этим», – сказал Стемпневский изданию Fakt.

Под руководством Кендзьорека Радомяк выиграл пять матчей, сыграл в четыре ничьи и потерпел восемь поражений. Кроме того, зеленые пропустили впечатляющие 35 мячей за это время, что отнесло их к нижнему уровню лиги. В конце концов, хотя тренер неоднократно заверял клуб на послематчевых пресс-конференциях, что у него есть план по выполнению квоты молодых игроков, его личные решения не оправдали себя. Это означает, что клубу пришлось заплатить штраф в размере 500 000 злотых.

Фото - ФК Динамо

С тех пор Кендзьорек был безработным тренером, но его можно было видеть на польском спортивном YouTube-канале seksyki.pl, где он выступал

экспертом.

Динамо уже провело несколько матчей с Кендзьореком в тренерском штабе Александра Шовковского. Главный тренер бело-синих рассказал, чем будет заниматься польский специалист в киевской команде.

«Мы давно общались, несколько раз встречались, когда команда находилась в Польше, обсуждали возможное сотрудничество, наши отношения внутри тренерского штаба и направления, в которых он будет с нами работать. Это и аналитика, и стандартные положения, и также он будет помощником главного тренера, помогать мне в решении тех задач, которые стоят перед командой. Его опыт говорит сам за себя, и мы с большим удовольствием приняли его в нашу команду, в нашу семью», – сказал Шовковский клубной пресс-службе.

В настоящее время Динамо занимает первое место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги, набрав 12 очков в четырех матчах. В пятом туре чемпионата Украины бело-синие сыграют на выезде против киевской Оболони. Матч запланирован на 13 сентября.

В еврокубках Динамо попало в групповой этап Лиги конференций, где соперниками будут Кристал Пэлас, Фиорентина, Зриньски, Омония, Ноа и Самсунспор.