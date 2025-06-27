Павел Василенко

Клуб Саудовской Аравии Аль-Хиляль обеспечил себе место в 1/8 финала Клубного чемпионата мира после победы со счетом 2:0 над мексиканской командой Пачука. Голы Салема Аль-Дасвари и Маркоса Леонардо закрепили победу команды Симоне Индзаги в Нэшвилле, что позволило представителю Саудовской Аравии впервые выйти в плей-офф престижного турнира.

Это историческое достижение для аль-Хиляля, так как они стали первой командой из Саудовской Аравии, вышедшей в плей-офф Клубного чемпионата мира.

Подопечные Симоне Индзаги заняли второе место в группе H с пятью очками. Пачука завершает турнир без очков, заняв последнее место в группе после трех поражений.

Клубный чемпионат мира. 3-й тур

Группа Н

Аль-Хиляль – Пачука – 2:0

Голы: Аль-Дасвари, 22, Маркос Леонардо, 90+5.