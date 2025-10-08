Испанский защитник Жорди Альба сообщил, что после завершения текущего сезона в МЛС поставит точку в своей профессиональной карьере. Об этом футболист объявил на своей странице в Instagram.

Настало время закрыть действительно важную главу моей жизни. Я решил завершить профессиональную футбольную карьеру после этого сезона. Делаю это с полной уверенностью, спокойствием и счастьем. Спасибо, футбол, спасибо за все!

36-летний Альба выступает за американский Интер Майами с июля 2023 года. Он отметил, что уйдет из футбола сразу после завершения текущего контракта с клубом.

В сезоне 2025 года испанец провел 28 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал девять результативных передач. Следующую игру команда проведет против Атланты Юнайтед в ночь на воскресенье, 12 октября.

Ранее заявление о завершении карьеры сделал одноклубник Альбы Серхио Бускетс.