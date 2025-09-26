Бускетс сделал заявление о завершении карьеры
37-летний полузащитник поблагодарил болельщиков
1 день назад
Серхио Бускетс / фото - Интер Майами
Опорный полузащитник Интер Майами Серхио Бускетс сообщил, что завершит профессиональную карьеру в конце 2025 года. Действующий контракт испанца с клубом действует до конца декабря.
Спасибо всем и футболу. Вы всегда будете частью этой прекрасной истории, – написал Бускетс в соцсетях.
Бускетс начал профессиональную карьеру в 2008 году и провел 15 сезонов в Барселоне, после чего летом 2023 года присоединился к Интер Майами.
В составе сборной Испании полузащитник сыграл 143 матча, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
