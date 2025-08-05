Павел Василенко

Александрия достигла соглашения с киевским Динамо о полноценном трансфере центрального полузащитника Давида Белого. Контракт игрока с клубом из Кировоградщины рассчитан до 31 мая 2028 года.

Белый родился 8 июня 2006 года в городе Синельниково, Днепропетровской области. Является воспитанником днепровского футбола. С 17 лет выступал за молодежные составы Динамо U17 и U19. Также играл за молодежный состав луганской Зари U19.

Был игроком молодежной сборной Украины U17.