Сергей Разумовский

Александрия официально сообщила о достижении договорённости с швейцарским клубом Ивердон относительно аренды талантливого полузащитника Мауро Даниэля Родригеша Тейшейры. Согласно условиям контракта, футболист перейдет в украинскую команду на правах аренды до 30 июня 2026 года, а клуб из Кировоградской области будет иметь возможность выкупить игрока после завершения срока аренды. Об этом подробно говорится в сообщении пресс-службы Александрии.

Мауро Даниэл Родригеш Тейшейра родился в апреле 2001 года на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал, где он начал свои первые шаги в футболе. Своим талантом он довольно быстро привлёк внимание местных тренеров, что позволило парню попасть в молодёжную академию одного из португальских клубов. Здесь Мауро досконально отшлифовал свои технические способности и научился тонко чувствовать игру, чем заложил фундамент для дальнейшего прогресса и перехода на профессиональный уровень.

Особенно значимой частью его становления стал период в структуре одного из известных швейцарских клубов — Сьон, где футболист прошёл полный путь от юношеских команд до основного состава. Это позволило ему получить ценный игровой опыт и научиться приспосабливаться к различным тренерским стилям и схемам игры. В 2022 году Мауро перешёл в состав Ивердона, который выступает в швейцарской Челлендж-лиге. За трансфер футболиста было выплачено 300 тысяч евро, и с тех пор он регулярно выходил на поле, проявляя стабильность и универсализм.

На международной арене Мауро Родригеш Тейшейра защищает цвета национальной сборной Гвинеи-Бисау, что ещё раз подтверждает его высокий уровень. В текущем сезоне игрок продемонстрировал продуктивность, проведя 22 поединка в составе Ивердона, отметившись четырьмя голами и одной голевой передачей на свой счёт. Если учитывать весь период после перехода из Сьона в 2022 году, то футболист уже провёл 112 матчей за Ивердон, в которых забил 13 мячей и отдал 9 результативных передач. Благодаря своему опыту и многофункциональности Мауро может стать ценным усилением для Александрии в борьбе за высокие места в украинском чемпионате.

Ранее Александрия подписала нападающего Шерифа.