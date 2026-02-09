Александрия подписала нападающего Шерифа
Игрок присоединился к клубу в качестве свободного агента
18 минут назад
Папа Ндіаґа Яде/фото: ФК Александрия
Александрия официально объявила о подписании контракта с мавританским нападающим Папа Ндиага Яде. 26-летний футболист является выпускником известной академии Génération Foot и большую часть своей карьеры провел во Франции, защищая цвета клубов Мец, Труа и Кевийи.
Последние два сезона Ндиага Яде выступал за молдавский Шериф, демонстрируя стабильную результативность.
Переход в Александрии произошел на правах свободного агента, и форвард подписал контракт с клубом до лета 2028 года.
В этом сезоне он провел 20 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Александрия близка к подписанию украинца из немецкого чемпионата.
