Александрия официально объявила о подписании контракта с мавританским нападающим Папа Ндиага Яде. 26-летний футболист является выпускником известной академии Génération Foot и большую часть своей карьеры провел во Франции, защищая цвета клубов Мец, Труа и Кевийи.

Последние два сезона Ндиага Яде выступал за молдавский Шериф, демонстрируя стабильную результативность.

Переход в Александрии произошел на правах свободного агента, и форвард подписал контракт с клубом до лета 2028 года.

В этом сезоне он провел 20 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Александрия близка к подписанию украинца из немецкого чемпионата.