Александрия объявила стартовый состав на матч отбора Лиги конференций с Партизаном
Поединок вскоре начнется
около 3 часов назад
Фото: ФК Александрия
Сегодня пройдёт ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций Партизан – Александрия. Главный тренер гостей Кирилл Нестеренко объявил стартовый состав команды на этот поединок.
Александрия: Шевченко, Скорко, Кампуш, Беїратче, Тео Ндика, Шостак, Мышнёв, Теди Цара, Безерра, Козак, Матеус.
Запасные: Долгий, Макаренко, Ухань, Боль, Прокопенко, Смирный, Ковалец, Булеца, Жота, Кулаков.
Матч в Белграде начнётся в 22:00 по киевскому времени.
Победитель противостояния Партизан – Александрия в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сыграет с командой, проигравшей в паре Мидтьюлланд (Дания) – Хиберниан (Шотландия).
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